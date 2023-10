انت الان تتابع خبر ميل جيبسون يواجه اتهامات بالهجوم على إسرائيل... هل هي حقيقة أم مؤامرة مُحكمة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن النجم الأمريكي ميل جيبسون قد هاجم إسرائيل، ما أثار تسائل حول حقيقتها.

نجد في الصورة حسابا يحمل اسم "ميل جيبسون" ويكتب "نهاية إسرائيل تقترب وهم يعرفون ذلك، ولذلك يدمرون كل شيء في طريقهم".

الحقيقة أن ميل جيبسون ليس له حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن حساب تويتر الذي نشر نفس الصورة تم إنشاءه هذا العام، ولا يتابعه أي فنان من هوليوود.

يذكر أن ميل جيبسون لم يعلق على القضية الفلسطينية من قبل، ولكنه قد أهان اليهود أكثر من مرة، ابتداء بفيلم The Passion of the Christ الذي أخرجه جيبسون وانتقده الجمهور اليهودي متهمًا له بإدانتهم جميعًا لقتل المسيح.

كما أن في عام 2006، حين ألقي القبض على ميل جيبسون بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، صاح بعبارة "اليهود متسببون في جميع حروب العالم".

وقد اتهمه الممثلة وينونا رايدر عام 2010 بتعليقات معادية للسامية، وحكت أنها قابلته في حفلة ما وتم ذكر اليهود فرد عليها قائلًا "هل انت هاربة من الفرن؟"، وهذه المزحة استخدمت تاريخيًا للسخرية من الهولوكوست.