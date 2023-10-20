انت الأن تتابع خبر تمرد وغضب داخل الخارجية الأميركية بسبب سلوك بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إحباط داخلي كبير، وتوترات تتصاعد في الوكالة الحكومية الأميركية الأكثر مشاركة في السياسة الخارجية وهي وزارة الخارجية، نتيجة النهج الذي يتبعه الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مسؤولون لموقع صحيفة "هفينغتون بوست" Huffington Post، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون هذا الإحباط الداخلي.

وأشار بعض موظفي الوزارة إنهم يشعرون كما لو أن بلينكن وفريقه غير مهتمين بنصيحة خبرائهم بينما يركزون على دعم العملية الإسرائيلية المتوسعة في غزة، حيث تتمركز حركة حماس.

وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية: "هناك تمرد يختمر داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات".



هذا ويقول بايدن وبلينكن إنهما يريدان مساعدة "إسرائيل" على هزيمة حماس بشكل حاسم، لكنهما لا يريدان رؤية معاناة بين سكان غزة العاديين أو صراع إقليمي أوسع.

وقال مسؤولان أميركيان إن الدبلوماسيين يعدون ما يسمى "برقية المعارضة" وهي وثيقة تنتقد السياسة الأميركية والتي تذهب إلى قادة الوكالة من خلال قناة داخلية محمية، ويُنظر إلى مثل هذه البرقيات داخل وزارة الخارجية على أنها بيانات مترتبة عن خلاف خطير في لحظات تاريخية مهمة.