انت الأن تتابع خبر القسام تمطر سديروت بالصواريخ والإسرائيليون يفجرون غضبهم بنتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة حماس، توجيه رشقة صاروخية لسديروت.

ودوّت صفارات الإنذار في سديروت ومستوطنات بغلاف غزة.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن 80 % من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق وضحايا الهجوم من قطاع غزة.

هذا وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد قال في تسجيل صوتي مساء الخميس،، إن العالم يشاهد بصمت الإجرام الصهيوني بحق النساء والأطفال في غزة وبغطاء أمريكي.



وأضاف أن فاتورة الحساب مع الاحتلال ستكون قاسية، ولن يسعف الدعم الأمريكي الاحتلال "ولن يمنعنا عن الدفاع عن مقدساتنا"



ودعا جماهير الأمة في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها والاحتشاد أمام سفارات الاحتلال والولايات المتحدة في دول العالم.



واكد ابوعبيدة ان المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب.