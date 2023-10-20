انت الأن تتابع خبر شحنة المساعدات قد تدخل غزة في غضون اليومين المقبلين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الأمم المتحدة، إلى أن أول شحنة مساعدات يتوقع أن تدخل قطاع غزة في اليومين المقبلين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع كل الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى غزة.

هذا وقالت مصادر فلسطينية الجمعة، إن أعمال صيانة طريق معبر رفح مع مصر شارفت على الانتهاء تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية.

وكان قد أُعلن، أنه سيتم إدخال 20 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والمياه اليوم إلى غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والوصول إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن سوناك وأمير قطر أكدا ضرورة تجنب أي تصعيد لأعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة.

ووفق البيان، فقد اتفق سوناك وأمير قطر على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والأدوية للمدنيين في غزة.

وشكر سوناك قطر على جهودها لتأمين إطلاق سراح الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس.