انت الأن تتابع خبر البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وآسيان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في الرياض بيانها الختامي، وجاء فيه:

إدانة جميع الهجمات على المدنيين ودعوة كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة بأعلى قدر من الكفاءة.

وحث جميع الأطراف المعنية على العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين.

كما دعمت مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام.

من ناحية ثانية، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التطورات في فلسطين، وقالت في أحدث تصريحاتها: "قلقون من استمرار الضربات العنيفة التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة ونناشد كل الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.. ونشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة، وأشارت التقارير قتل إسرائيل 69 فلسطينيا وأكثر من 15 طفلا وامرأة بالضفة الغربية".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس في القطاع مساء الخميس.

وأضاف: "ان المجازر تتوالى وشهية الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي واستهداف كل ما هو غير يهودي".