انت الأن تتابع خبر عدد الشهداء في غزة يرتفع إلى 4137 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة بغزة ، ظهر الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس في القطاع.

وأكد ان لساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات، خاصة مع خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة.