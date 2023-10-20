انت الان تتابع خبر غزة تحت القصف وتصريحات مستفزة لوزير الدفاع الإسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على حيي تل الهوى والشجاعية في مدينة غزة.

وقالت وزيرة الداخلية في غزة ان شهداء ومصابين في قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة بغزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "إن الهدف من الحرب الحالية تصفية حماس وتأسيس نظام أمني جديد في قطاع غزة"، بحسب تعبيره.

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش تطارد شخصا يشتبه بتسلله وإطلاقه النار عند بلدة مارغليوت على الحدود مع لبنان، بالتزامن مع القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وبناء عليه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بطائرة مسيّرة خلية تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.

أما فيما يتعلق بادخال المساعدات إلى غزة، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا صحفيا في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وجاء في تصريحاته، ان سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.

واكد "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر، وينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع، وفقا لغوتيريش.

وتابع، ان وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.