انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام ترعب الاحتلال بمشاهد تنشرها للمرة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد للحوامات التي استخدمتها في استهداف الآليات الصهيونية خلال معركة طوفان الأقصى.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام توجيه رشقة صاروخية لسديروت، كما أعلنت استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون.

ودوّت صفارات الإنذار في سديروت ومستوطنات بغلاف غزة.

ومساء الخميس، قال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في كلمة صوتية، إن المقاومة لن تمرر جرائم الاحتلال.

وأكد أن الدعم لن ينجد الكيان الصهيوني، داعيا جماهير الأمة العربية والإسلامية للدفاع عن قضيتهم الأولى والزحف إلى حدود فلسطين وإلى السفارات الصهيونية لإغلاقها، مطمئنا الشعب الفلسطيني بأن المقاومة بخير ومستعدة لمعرفة طويلة مع المحتل.