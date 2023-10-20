انت الأن تتابع خبر بيان مهم من حماس بشأن فتح معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في احدث بياناتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس:

ندعو لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى مناطق القطاع كافة.

اقتصار الحديث على إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى غزة محاولة أميركية صهيونية لذر الرماد في العيون.

توزيع المساعدات في جنوب القطاع فقط يتيح للاحتلال الضغط على أهلنا للنزوح إلى الجنوب تمهيدا لتهجيرهم.

ومن جانب آخر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من معبر رفح الذي وصله الجمعة، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى غزة، مطالباً "بعدم معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، بالحرب ومنع المساعدات".

وكانت الأمم المتحدة، قد قالت في وقت سابق الجمعة، أن أول شحنة مساعدات يتوقع أن تدخل قطاع غزة في اليومين المقبلين.

كما نقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع كل الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى غزة.