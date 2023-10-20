انت الأن تتابع خبر بالصور .. العالم ينتفض لأجل غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشرات الآف المصريين، خرجوا الجمعة في جميع ميادين مصر لدعم الدولة المصرية فى قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

وردد المواطنون هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" و"يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية"، وآخر "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" نتنياهو.. مجرم حرب، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت ميادين العديد من الدول العربية والإسلامية والاوروبية حشود ضخمة دعما لغزة والقضية الفلسطينية وتنديدا لممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين.

وسط بغداد شارك الآلاف في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية.

والآف الباكستانيين خرجوا في كراتشي دعما لغزة وللقضية الفلسطينية وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

والأردن التي لا تتردد بالوقوف إلى جانب شقيقتها فلسطين بكل المناسبات، خرج الآلاف في العديد من محافظات المملكة نصرة لغزة وفلسطين.

واحتشد الآلاف في العديد من الميادين في اسطنبول ولندن وتونس وغيرها دعما لغزة وفلسطين.