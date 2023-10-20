انت الأن تتابع خبر السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي لوكالة "تاس" أن إسرائيل قررت إطلاق عملية برية في قطاع غزة.



وتابع الوزير: "أود القول إن القرار قد اتخذ بالفعل. لأن القرار يتعلق بتنفيذ مهامنا التي تحدثنا عنها بالفعل، وهي تدمير جميع الهياكل الإرهابية لـ (حماس) وإطلاق سراح الرهائن. وبالتالي، لا يمكن القيام بذلك دون اللجوء للعملية البرية، من بين أمور أخرى". مؤكدا على اتخاذ القرار بالفعل، حيث قال: "يجب ألا ننسى أن لدينا أكثر من 1400 قتيل، ويجب أن نوقف كل هذا، وأن نحل هذه المشكلة".



وفي الوقت نفسه، لم يحدد بن تسفي التوقيت المحتمل لبدء العملية البرية.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.