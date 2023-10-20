انت الأن تتابع خبر عباس والسيسي لـ سوناك:التهجير يعني تصفية فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعة:إن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد عباس خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.



وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.



وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاركة الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

وكان قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل.

وتابع في تصريحات له خلال لقاء رئيس وزراء بريطانيا: "المهم نتدخل في هذا الأمر حتى لا يتسبب هذا الأمر في سقوط الكثير من المدنيين"، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الدول لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب.

واضاف السيسي: "نحتاج إلى إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينتهي القضية الفلسطينية، متابعا: "أسجل أيضا بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينتهي القضية الفلسطينية تماما وإحنا حريصين على أنه ميحصلشي".