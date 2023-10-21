انت الأن تتابع خبر مئات الشهداء بغزة والقسام يرد وبايدن يتورط .. مستجدات الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق غزة، أسفر عنه سقوط شهداء وجرحى.

كما تم انتشال 10 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة زعرب في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة باستشهاد 352 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين مساء الجمعة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 16 صحفيا، وأصيب عدد آخر وفُقد آخرون، والذين فقدوا حياتهم هم: "محمد علي وخليل أبو عاذرة وسميح النادي وعصام بهار ومحمد بلعوشة وعبد الهادي حبيب وحسام مبارك وأحمد شهاب ومحمد فايز يوسف أبو مطر وسعيد الطويل، ومحمد صبح وهشام النواجحة وأسعد شملخ ومحمد الصالحي وإبراهيم لافي ومحمد جرغون".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت مدينة أسدود بدفعة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات سابقة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر، ليرتفع عدد الشهداء إلى 82 منذ بدء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على غزة.

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 78 فلسطينيا من مناطق عدة بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

من ناحية ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد الجنود الإسرائيليين بنيران مضادة للدروع على الحدود مع لبنان.

وكذلك أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت نبأ مقتل الجندي وأضافت أن 3 آخرين أصيبوا بجروح.

اما فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يدعم الاحتلال بجرائمه ضد سكان غزة المدنيين بحجة محاربة المقاومة وحماس، نسبت وكالة رويترز للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس الأميركي قال فيه إنه يرغب في تأجيل "إسرائيل" عمليتها البرية المحتملة في غزة.

وقالت الوكالة نقلا عن البيت الأبيض إن بايدن ظن أن سؤال أحد الصحفيين كان بشأن رغبته في الإفراج عن المزيد من الرهائن.