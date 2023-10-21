انت الأن تتابع خبر مناشدات قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلب الجيش الاسرائيلي مساء الجمعة، إخلاء مستشفى القدس في غزة، رغم انه يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا الى المستشفى باعتباره مكان آمنا فضلا عن الطواقم الطبية، وفقا لمدير المستشفى.

بدورها، وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ليلة السبت مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الدكتورة الكيلة في مناشدتها أن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتابعت أن جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً.

هذا وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني زعماء العالم، والمجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل لوقف القرار الاسرائيلي وإلغائه، وضمان الحماية والسلامة الكاملة للمتواجدين داخل المستشفى لمرافق الجمعية وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.