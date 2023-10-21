انت الأن تتابع خبر غالانت قرب حدود غزة تمهيداً للاجتياح البري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدخل الحرب بين المقاومة الفلسطينية والصهاينة أسبوعها الثالث، فيما اجتياح الجيش الإسرائيلي البري إلى غزة بات وشيكاً.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت وصل قرب حدود قطاع غزة في ساعة متأخرة من الليل للقاء مسؤولين في الجيش، حيث تابع عن كثب جاهزية القوات الإسرائيلية للقيام بغزو بري محتمل للقطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، عن مسؤولين إسرائيليين كبار القول إن إطلاق حركة حماس سراح مواطنتين أميركيتين لن يؤثر على خطط إسرائيل العسكرية ضد الحركة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المسؤولين، الذين لم تسمهم، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغطا من أجل وقف هجومها المتوقع على قطاع غزة، أملا في أن يؤدي هذا إلى الإفراج عن المزيد من المحتجزين.



هذا، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالقتال حتى النصر" في غزة، ما يشير إلى عدم توقف القصف العسكري أو التراجع عن الغزو البري المتوقع للقطاع بعد أن أفرجت حركة حماس عن أسيرتين أميركيتين



وأطلقت حركة حماس الجمعة سراح الأميركية يهوديت وابنتها ناتالي اللتين اسرتا في عمليتها العسكرية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.