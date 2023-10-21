انت الأن تتابع خبر رسمياً .. معبر رفح سيُفتح في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت السفارة الأميركية في تل أبيب إلى ان معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح الجمعة في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وإذا تم فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من المغادرة، وفقا للسفارة.

هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق، إن واشنطن حصلت على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح، مضيفا أنه يعتقد أن "شاحنات المساعدات ستصل إلى قطاع غزة خلال 24 إلى 48 ساعة".

هذا وأجرت السلطات المصرية إصلاحات في طريق معبر رفح، بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي، تمهيدا لنقل مساعدات إلى قطاع غزة عقب إعلان بايدن التوافق مع الجانبين المصري والإسرائيلي على هذه الخطوة.

وكانت الخارجية المصرية قد شددت الجمعة، على أن "إسرائيل" هي من ترفض دخول المساعدات إلى القطاع، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بفتح المعبر بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى وتدفق المساعدات للجميع.

يشار إلى أن مئات العالقين من الأميركيين في غزة ينتظرون فتح معبر رفح من أجل إجلائهم، إذ قدرت صحيفة نيويورك تايمز عددهم بما بين 500 و600 شخص.



