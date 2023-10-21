انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعو رعاياه لمغادرة الأردن ومصر وعدم السفر للمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرعايا الإسرائيليين إلى مغادرة الأردن ومصر فوراً، والامتناع عن السفر إلى المغرب.

وذلك على خلفية ما تشهده هذه البلدان من غضب شعبي ورسمي وتظاهرات عارمة ضد الاحتلال الاسرائيلي وممارساته الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين عموماً.

هذا وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد أعلنت الخميس ان "إسرائيل" أخلت عددا من سفاراتها في دول الشرق الأوسط، بينها البحرين والأردن والمغرب.

وقالت هيئة البث عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إن "إسرائيل أخلت العديد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السفارة الموجودة في المنامة بالبحرين".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية: "تم إخلاء السفارة في الأردن مع بداية الحرب بأمر من وزير الخارجية (إيلي كوهين) ومدير عام الوزارة..كما تم إخلاء السفارة في المغرب"، دون المزيد من التفاصيل.

والأربعاء، أخلت "إسرائيل" سفارتها لدى مصر، في أعقاب التوترات الأمنية وازدياد وتيرة التظاهرات في المدن المصرية.