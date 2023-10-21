انت الأن تتابع خبر مفوض الأونروا: لا توجد كلمات تعبر عن الفظائع بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، ان 17 من موظفيهم قتلوا في غزة وتأثر 35 منشأة تابعة للوكالة وبعضها تعرض للقصف المباشر.

وأشار إلى انه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مستوى الإدانة لجميع الفظائع والانتهاكات في غزة.

وأكد على ضرورة حماية حياة كل المدنيين وسلامة مرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية بما فيها المشافي.

وعلى جميع الأطراف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وهو السبيل الوحيد للخروج من الفوضى، وفقا للمفوض العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الاونروا أن الاحتلال أبلغها بضرورة إخلاء خمس مدارس مكتظة باللاجئين بأسرع وقت ممكن، وهي، "مدرسة الرمال الإعدادية المختلطة، مدرسة تل الهوا الإعدادية والابتدائية للبنين أ و ب، مدرسة البحرين الابتدائية للبنين أ و ب، مدرسة تل الهوا الابتدائية للبنات أ و ب، مدرسة تل الهوا الإعدادية للبنات".

وأكدت الوكالة، أنها أبلغت بضرورة إخلاء هذه المنشآت بأسرع وقت ممكن، مبينة أنها قامت بالاحتجاج ورفض هذا القرار، واستدركت، "أن هذا يعني أن هذه المنشآت لم تعد آمنة بعد الآن.. نرجو منكم إخلاء هذه المنشآت على الفور.. من أجل سلامتكم".