انت الأن تتابع خبر غزة تحت القصف والأونروا تتسلم 20 شاحنة مساعدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية، دخلت من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لمصادر فلسطينية.

وكان معبر رفح قد تم فتحه صباح الجمعة لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لدخول القطاع بعد ورود العديد من المساعدات، سواء المصرية أو العربية.

ولم تمنع دخول المساعدات والشاحنات من توقف القصف والغارات على قطاع غزة والتي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي بكثافة.

وستهدفت الغارات أحياء عدة في شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال دراجة نارية في خزاعة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.