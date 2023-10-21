أبرز ما جاء بقمة قاهرة السلام

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رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام": ان إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز، وحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية.

وقال، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار، ونجدد رفضنا قتل المدنيين من الجانبين.

وتابع، دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين، وعلى مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني.

وأكد عباس في خطابه، لن نرحل وسنبقى في أرضنا، ونؤكد أن السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد قال في افتتاح "مة القاهرة للسلام: ندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين، ونجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين.

وتابع: انخرطنا في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، ولم نغلق معبر رفح لكن إسرائيل استهدفته بالقصف واتفقتُ مع الرئيس الأميركي أن يبقى المعبر مفتوحا.

وجدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيتهم.

يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال، وفقا للسيسي.

واكد السيسي، أن تصفية القضية من دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر.

سنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام، وخارطة الطريق تنطلق من وقف إطلاق نار فوري وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومن ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته بقمة القاهرة للسلام، ان سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد انه يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات.

وتابع غوتيريش: نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وحان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي: حريصون على إيصال المساعدات للفلسطينيين، وندعو إلى حفظ حقوق الإنسان خصوصا الأطفال والالتزام بالقانون الإنساني.

وتابع: يجب حشد كل الجهود للتوسط في هذا الصراع وفعل ما يمكننا لحماية المدنيين، ونؤكد حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وضرورة بذل كل الجهود من أجل تطبيق حل الدولتين.

هذا وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام": التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله.

والمأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتابع: نجدد إدانتنا لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وندعو لحماية المدنيين، مؤكدا ان المجتمع الدولي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

من ناحيته، حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال كلمته بـقمة القاهرة للسلام من الاجتياح البري لقطاع غزة وتداعيات التهجير القسري للفلسطينيين.

هذا وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام" ان ما يحدث في غزة اليوم أمر لا يمكن قبوله، ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المكافح الصامد.

وأضاف ان الصراع في غزة قد يمتد إقليميا على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية، وان القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.

وتابع، العراق يرفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وأي دعوات للنزوح، ونطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية بغزة ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وختم قائلا، ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي هو الوحيد صاحب القضية.