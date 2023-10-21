انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ان عدد الجنود والضباط القتلى بلغ 308.

وقال تأكدنا من وجود 210 رهائن محتجزين في غزة.

وأضاف، نحو 700 ألف فلسطيني غادروا المناطق الشمالية من قطاع غزة حتى الآن.

وختم قائلا: نواصل توجيه ضربات لمواقع وقواعد تابعة لحزب الله.

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، إن الحزب سيكون حاضرا في كل جبهة بصواريخه وسلاحه.

وأضاف في كلمة خلال حفل تأبين شهداء في بلدة كونين جنوبي لبنان، أن العالم الغربي هبّ للدفاع عن إسرائيل لأنه شعر أنها في خطر.