انت الأن تتابع خبر الاحتلال يمنع الوقود عن غزة .. والقسام يقصف بن غوريون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات التي تدخل اليوم من معبر رفح لغزة نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بفلسطين، انه يجب استمرار إيصال المساعدات لقطاع غزة، وان اكون مصحوبة بوقف إطلاق النار.

واكدت انه يجب إدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، مؤكدة "نتحدث للإسرائيليين كل يوم ليسمحوا لنا بإدخال الوقود دون تقدم"

هذا ودعا المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، في ظل الحاجة الملحة له وسط الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

هذا وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح البري من مصر إلى قطاع غزة.

بدوره، قال الإعلام الحكومي في غزة إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وطالبت بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية لغزة، مشيرا إلى أن قافلة المساعدات ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.

من ناحية ثانية، تستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، ما اسفر عن عدد من الشهداء والاصابات بين الفلسطينيين، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد أحد عناصره وإصابة 4 آخرين أثناء عملهم شرقي رفح.

بدورها، اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، ظهر السبت، عن قصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وجاء القصف برشقة صاروخية، على مطار بن غوريون وعدة مناطق في المدينة.