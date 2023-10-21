انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 4385 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع خلّفت 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا.

ويشن الاحتلال غارات مكثفة على منازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما امتد القصف إلى منزل في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد أحد عناصره وإصابة 4 آخرين أثناء عملهم شرقي رفح.

من جانب آخر، تستمر مجازر الاحتلال في غزة على كافة الصعد، حيث أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "إسرائيل" لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نعاني من نقص الوقود وهو عصب المستشفيات ومحطات تحلية المياه والمرافق الحيوية.

ومع بدء دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر رفح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن 20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات القطاع، وأعربت عن أملها في إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة.