انت الان تتابع خبر فضيحة ثقيلة .. نتنياهو يحرق وثائق تتعلق بطوفان الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الحركة الديموقراطية بإسرائيل، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قام باحراق وثائق بعد بالهجوم الذي نفذه حماس 7 اكتوبر، وذلك لتقليص مسؤوليته عن الإخفاق.

وطلبت الحركة من المستشارة القضائية التحقيق بإحراق ديوان نتنياهو هذه الوثائق المهمة.

وفي موقف لم يتكرر سابقا، قام أحد الجنود الاسرائيليين بمهاجمة نتنياهو وحمله مسؤولية موت اصدقائه والفشل بادارة المعركة.

لكن تم ابعاد الجندي ومنعه من اشعال الخلافات في هذه المرحلة.

من ناحية ثانية، تم استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا، وقام الاحتلال بقصف المناطق الحرجية.

كما أعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق قذائف صاروخية من لبنان تجاه مزارع شبعا المحتلة.

على صعيد آخر، أصدر جيش الاحتلال السبت بيانا برر فيه الغارة التي استهدفت أول أمس كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، والتي تسبب بسقوط نحو 12 شهيدا من النازحين المسيحيين والمسلمين ، معتبرا أن أي ضرر ناجم عن الغارة هو "ضرر جانبي غير مقصود".

وزعم الجيش في البيان، إن "طائرات حربية استهدفت أمس الأول في منطقة حي الزيتون مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس الضالع في إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه (إسرائيل) وكان مركز القيادة هذا يستخدم في شن الاعتداءات على (إسرائيل) وكان يضم بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس".

وأضاف البيان أن "أي ضرر ناجم عن الغارة هو ضرر جانبي ولم يكن مقصودا من وراء العملية "، وشدد قائلا: "يستطيع جيش الدفاع الإقرار بشكل لا يقبل التأويل أن الكنيسة لم تكن هي المستهدفة من هذه الغارة" بحسب زعمهم.

وتابع البيان زاعما أن "حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، مستغلة سكان قطاع غزة كدروع بشرية".