بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشترك قالت فيه ان التحركات في المنطقة لم ترقَ بعدُ إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان.

وتابعت، أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا، ستكون محدودة الجدوى والتأثير.

وختمت الفصائل الفلسطينية بيانه بالقول: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح، ونناشد للإسراع في سفر الجرحى للعلاج.

هذا ودخلت السبت، أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي من مصر، في اليوم الخامس عشر من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وقال الإعلام الحكومي في غزة إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وطالب بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية لغزة، مشيرا إلى أن قافلة المساعدات ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.