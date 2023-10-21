انت الأن تتابع خبر حماس تنعى عضو مكتبها السياسيّ المزيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت حركة حماس، عضو مكتبها السياسيّ أسامة المزيني، وذلك بعدَ أيامٍ من إعلانِ الاحتلال أنّه تمكّن من اغتياله، وفيما يلي نص النّعي:

"بأسمى آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم:



الشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة د. أسامة المزيني أبو همام، الذي استشهد إثر قصف صهيوني غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.



إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين عدة مناصب أكاديمية وحركية منها حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011 إضافة لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات، فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".