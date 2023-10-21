انت الأن تتابع خبر القسام تصدر مرثيّة لقائدها الشهيد نوفل .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، عبر حسابها في تليجرام، مقطع فيديو اعتبَرَتْه "مرثية" لقائدها العسكري أيمن نوفل.

واستُشهد، الثلاثاء، أيمن نوفل، أحد أبرز المسؤولين في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، إثر قصف للاحتلال الإسرائيليّ على مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ونعت كتائب القسام في بيانٍ لها، أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء الوسطى في الكتائب، قائلةً إنّه ارتقى جراء قصفٍ "إسرائيلي" همجي استهدف مخيم البريج وسط القطاع، ويعد الشهيد أيمن نوفل أبرز مسؤول عسكري في كتائب القسام يُعلن استشهاده منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، والمستمر لليوم الحادي عشر على التوالي.



وكان آخر ظهور إعلامي للشهيد أيمن نوفل قبل نحو شهر، أثناء جولة تفقدية أجراها لمناورات الركن الشديد 4 في غزة، وقد أدى في حينها تحية للمقاومين.

