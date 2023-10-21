100 ألف متظاهرٍ مؤيدٍ لفلسطين في شوارع لندن

انت الأن تتابع خبر100 ألف متظاهرٍ مؤيدٍ لفلسطين في شوارع لندن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أنّ تسارع وتيرة الأحداث في غزّة، ووحشية القصف الإسرائيليّ على القطاع، بدأ يحرّك العالم الغربيّ بطريقة أكبر مما كانَ سابقًا، خاصّة في ظلّ استمرار تكشُّف كذب دولة الاحتلال، وانحياز هذه الدّول. فانطلقت المسيرات الكبيرة في الدول الغربية رغمَ كلّ محاولات منعها وإعتقال الناشطين فيها وتهديدهم بالتّرحيل.

والسّبت، أعلنت شرطة لندن في المملكة المتّحدة مشاركة نحو 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في شوارع لندن.