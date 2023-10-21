انت الأن تتابع خبر واشنطن: متّهم ثالث بقضية ترمب يقر بذنبه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أ قر كينيث تشيزبرو الذي كان محاميًا لحملة دونالد ترمب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك.

ووجهت إلى تشيزبرو (62 عامًا) سبع لوائح اتهام منها الابتزاز التي تصل عقوبتها الى السجن، والتآمر لارتكاب تزوير وغيرها. وهو أقر بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وبموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية.

ووجه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصا أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترمب ومحاميه الخاص السابق رودي غولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديمقراطي جو بايدن.