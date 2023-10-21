انت الأن تتابع خبر الحدود اللبنانيّة .. تصعيد كبير .. وهجمات على مختلف مواقع الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتصاعد حدّة المواجهات على الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة، إذْ شنَّ حزب الله سلسلة هجمات على معظم مواقع الاحتلال على الحدود.

وأشارت مصادر إلى أنّ صاورخًا موجهًا أطلق السبت، من جنوب لبنان واستهدف نقطة عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة المنارة، مقابل بلدة ميس الجبل، كما تم استهداف موقع العباد التابع للاحتلال مقابل بلدة حولا الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وأيضًا تمّ استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأشارت مصادر إلى انبعاث الدخان بعد سماع انفجار من موقع البياض الإسرائيلي، مقابل بلدة بليدا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، كما قال حزب الله إنّ المقاومة قصفت بالصواريخ والأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا جنوب لبنان، وقالت وسائل إعلام لبنانيّة إنّ المقاومة تصيب آليتين لجيش الاحتلال في تلّة برعام مقابل بلدة يارون الحدودية، ونقلت أنّه يُشاهد احتراق موقع "برعام" الإسرائيليّ عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

في المقابل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي عيتا الشعب ويارون على الحدود مع فلسطين المحتلة، ونعى حزب الله أحد مقاتليه الذينَ استشهدوا اليوم، فيما تشير مصادر صحفيّة إلى استشهاد آخرين (لم ينعهم الحزب بعد).

وشهدت حدود لبنان تسارعًا كبيرًا في حدّة الاشتباكات الجمعة والسّبت، ما يجعلُ احتماليّات تفجر الوضع بشكل أكبر تتزايد، في ظلّ استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزّة. وكان قال نائب الأمين العام لحزب الله، في كلمةٍ له اليوم، إنّه "إذا تدخل العدو أكثر فالأمور ستتوسع ونقول لمن يتصل بنا بأن عليه وقف العدوان أولًا حتى لا يتوسع الصراع".