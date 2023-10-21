انت الأن تتابع خبر الاحتلال: هناك قتلى من 42 دولة .. وأسرى من جنسيات مختلفة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقتِ الذي أعلنت فيه حركة حماس، أنّ "الرهائن الأجانب" سيتمّ إطلاق سراحهم عند الوقت والظرف المناسب، وأنّها لا تعتبرهم أسرى لديها، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنّ "الخيار العسكري غير مستبعد لتحرير الرهائن المختطفين في غزة".



وقال أدرعي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت: "هناك رهائن من جنسيات مختلفة، وهناك أيضًا قتلى من 42 دولة، هناك 7 من روسيا مختطفون أو مفقودون لا يُعرف مصيرهم بعد، وهناك 21 مواطنًا يحملون الجنسية الروسية قتلى، وهذه معلومات مؤكدة أصدرتها دولة (الاحتلال الإسرائيليّ) بشكل رسمي".



وأضاف "بشأن الدول التي ينتمي أكبر عدد من الرهائن إلى جنسياتها، أعتقد هناك 8 من الولايات المتحدة، و7 من ألمانيا، و7 من الأرجنتين، و10 من تايلاند، وهناك 15 قتلوا".



وردًا على عما إذا كان الخيار العسكري مطروحًا لتحرير الأسرى، أوضح: "أنا لا أستبعد أي شيء، أنا أقول إن هناك طواقم مختصة تعمل بالموضوع ولا نعلق على عملهم، وما يجب أن يبقى في الغرف المغلقة يبقى في الغرف المغلقة".