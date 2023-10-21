انت الأن تتابع خبر اتفرج .. الصحة بغزة تعلن دفن 43 شهيدًا مجهول الهوية في مدفن جماعيّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، عن دفن 43 شهيدًا فلسطينيًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية، استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أسبوعين.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، لوكالة الأناضول: إنّ "هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية منذ بداية الحرب".

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة عن إحصائيةٍ جديدة، السبت، كشفت فيها عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزّة، وذلك في عدوانه الوحشي المستمر على القطاع لليوم الخامس عشر على التوالي، وكشفت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزّة، حيث ارتقى ضحية هذه المجازر 3353 شهيداً من أفراد العائلات التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان، مُشدّدة على أنّ عدداً كبيراً من أفراد هذه العائلات ما زال تحت الأنقاض.

وبخصوص الأربع والعشرين ساعةً الماضية، قالت الوزارة إنّ الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 29 مجزرة، راح ضحيتها 248 شهيدًا، و400 إصابة".

وأحصت الوزارة ارتقاء 4385 شهيدًا في قطاع غزّة منذ بدء عدوان الاحتلال يوم السابع من أكتوبر الجاري، منهم 1756 طفلًا، و967 سيدة، إضافةً إلى 13561 جريحًا، مُشيرةً إلى أنّ ما نسبته 70 % من مجموع ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمُسنين.