انت الأن تتابع خبر إعلام الاحتلال: نريدُ حزب الله خارجَ الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام عبريّة، السبت، أنّ لدى الاحتلال الإسرائيلي عددًا من القتلى في صفوف جيشه، بسبب استهدافهم بصواريخ "كورنيت" من جانب حزب الله.

وقال معلق الشؤون العسكرية في "القناة الـ13" العبريّة، أور هيلر، إنّ "هناك هجومًا بصواريخ الكورنيت على عدة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وبصورة خاصّة في منطقة مرغليوت".

وأضاف: "في الحقيقة، نحن نرى حزب الله كل يوم يركز النيران بصورة خاصة نحو مواقع خط التماس"، مشيرًا إلى أن لديه "مجموعات ضد الدروع تبحث عن خيم لجنود، أو لحظة يُخرج فيها الجنود رؤوسهم من الدبابة".

وأوضح هيلر أنّ "صواريخ الكورنيت تصل إلى مسافة 5.5 كيلومترات، وعندما يطلقونها فإنها تُطْبِق على الهدف، ويصيبونه، من دون إنذار أو صفّارة او أي شيء يمكن أن ينذر بالإصابة بالصاروخ"، مؤكداً أنّ لدى الاحتلال "عدداً من القتلى في صفوف الجيش بسبب صواريخ كورنيت من جانب حزب الله".

وأشار إلى أنّ وزير الأمن، يؤآف غالانت، حضر إلى قيادة المنطقة الشمالية، وتحدّث إلى القوات هناك، قائلاً إنّ "حزب الله قرر المشاركة"، مضيفًا أنه "حتى الآن لم نرَ الأمر بصورة شاملة".

ولفت المعلق الإسرائيلي إلى أنّ كمية قذائف الهاون وصواريخ الكورنيت، التي أُطلقت من لبنان، الجمعة، كانت كبيرة، موضحًا أنّ "هذا بالطبع يشير إلى منحى مقلق، ونحن بالطبع نريد حزب الله خارج هذا الحدث (الحرب على غزة) قدر الإمكان".



