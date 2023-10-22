انت الأن تتابع خبر القسام يعرض إطلاق سراح الأسيرين اليوم .. والاحتلال: هذه دعاية كاذبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس أنّها "على استعدادٍ أن تطلق سراح: (نوريت ويوخفد) اليوم الاثنين بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم الجمعة.

وكان قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر تغريدة له في حسابه بتليجرام: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمسأننا سنطلق سراح كل من:-

نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416

ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955

لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

في ذات السياق، قال مكتب نتنياهو بعد بيان القسام: لا تستمعوا إلى دعاية حماس الكاذبة، وسنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى ديارهم.