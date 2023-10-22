انت الأن تتابع خبر جندي صهيوني يصرخ بوجه نتنياهو: يا ابن العاهرة ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب قاموا بجولة في عدة مواقع بجنوب دولة الاحتلال، للوقوف على استعدادات الجيش للهجوم البري المتوقع على غزة، وذلك بعدَ أن اختتم "مجلس الحرب" اجتماعه في مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع.

وتناقلت مواقع عبريّة، بعضَ صراخ الجنود على نتنياهو، خلال مقاطع فيديو، حيثُ قال أحدهم: "لقد تم ذبح كل زملائي، يا ابن العاهرة.. لقد خربت الدولة".

يأتي هذا في ظل تزايد حدّة التظاهرات المطالبة برحيل حكومة نتنياهو، ومطالبته بالاستقالة، واتهامه أنّه لا يعمل على استعادة الأسرى لدى المقاومة.