انت الأن تتابع خبر اتفرج .. الاحتلال يقصف جنين بالطيران .. وحديث عن شهيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، فجر الإثنين، وللمرّة الثانيّة خلال أقلّ من شهرين، مخيم جنين شمالَ الضفة الغربية، حيثُ قام بقصف مسجد الأنصار.

وتحدث الهلال الأحمر الفلسطينيّ عن شهيد وعدد من الجرحى وفق حصيلة أولية، وقالت مصادر إنّ العدد مرجح للارتفاع، خاصة أن الطائرة الحربية استهدفت مكانًا مكتظًا بالسكان.

في ذاتِ السياق، قالت القناة 14 العبريّة نقلًا عن جيش الاحتلال أنّ جيش الاحتلال والشّاباك نفّذوا عمليّة دقيقة في جنين، استهدفت نفقًا لخليّة كانت تخطط لهجومٍ وشيك، دون إيراد تفاصيل إضافية، ولم يعرف لغاية الآن هويّة الشهيد والمصابين.



وفي غزة، ارتقى 248 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 56 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، 4385 شهيداً منهم: 1756 طفلاً و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطناً.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي ان 164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، توزعت على النحو التالي: 5635 مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً، تضم 15100 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتم تدمير 67 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير.



وواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.



واكد الاعلامي الحكومي ان إجمالي عدد النازحين بلغ نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركزاً، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.