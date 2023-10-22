انت الأن تتابع خبر مقتل رئيسة كنيس يهودي في أميركا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عثرت شرطة ديترويت على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعنا خارج منزلها‭‭‭ ‬‬‬في حي لافاييت بارك، ولم يتم تحديد الدافع المحتمل للجريمة.

وأكد الكنيس عبر منشور على فيسبوك مقتل سامانثا وول (40 عاما)؛ وهي مستشارة لسياسيين ديمقراطيين ورئيسة كنيس أيزاك آجري" في وسط ديترويت.

وقال الكنيس: "شعرنا بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول رئيسة مجلس إدارتنا.. ليس لدينا المزيد من المعلومات في هذه المرحلة".

وقالت إدارة شرطة ديترويت، إنه تم العثور على سامانثا مقتولة بعدة طعنات، وإن آثار الدماء قادت أفراد الشرطة إلى منزلها الذي يقع على مقربة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية العدوان الاسرائيلي على غزة الذي أدى لاستشهاد الآلاف.