انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: حزب الله يجر لبنان إلى حرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة توترات وتبادل إطلاق الصواريخ بين الاحتلال وحزب الله، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".



وبناء عليه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إن حزب الله اللبناني يسعى إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية ، مضيفا أن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب".

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس عبر منصّة إكس بان "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

هذا وأعلن الجيش الإٍسرائيلي الأحد استهداف "خلية" كانت تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه بلدة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.

أما السبت وقع تبادل إطلاق صواريخ بين الاحتلال وحزب الله، ما أدى إلى وقوع خمسة إصابات من جانب الاحتلال، واستشهاد ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده جروح أحدهم خطيرة، حتى اللحظة.