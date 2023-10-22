ماذا تعرف عن الشهيد أسامة المزيني الذي نعته حماس

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رياض - احمد صلاح - استشهد رئيس مجلس شورى بحركة حماس في قطاع غزة أسامة المزيني، إثر قصف إسرائيلي غادر في إطار الحرب الشنيعة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد المزيني وقالت في بيان لها: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم:

الشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة د. أسامة المزيني أبو همام، الذي استشهد إثر قصف صهيوني غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين عدة مناصب أكاديمية وحركية منها حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011 إضافة لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات، فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".



من هو الشهيد أسامة المزيني؟

ولد أسامة عطية أحمد المزيني في 16 مارس 1966، وهو صهر الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.

ويرأس المزيني مجلس الشورى بحركة حماس في غزة منذ أبريل/ نيسان 2021.

عمل المزيني محاضرا في كلية التربية بالجامعة الإسلامية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والصحة النفسية.

وأنهى الشهيد أسامة دراسة الماجستير من جامعة عين شمس بمصر، وحصل على ماجستير أيضا في الصحة النفسية من الجامعة الإسلامية بغزة.

عين المزيني وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة بقطاع غزة بين عامي (2011-2014).

وتصدر الشهيد المزيني الحديث بشأن ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، خلال فترة أسره لدى كتائب القسام في غزة بين عامي 2006 و2011.