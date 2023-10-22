انت الأن تتابع خبر دفعة إغاثية ثانية تستعد للدخول إلى قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد ثاني دفعة إغاثية للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الأحد، وتتكون من 17 شاحنة مساعدات.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أن الشاحنات تحوي كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.

والسبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية.

وكان منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد دعا إلى "نظام تفتيش ميسر"، بما يسمح بزيادة وصول مزيد من المساعدات إلى السكان المحاصرين في غزة هذا الأسبوع، من دون إبطاء.

من ناحيتها كانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، قد قالت السبت، إن 20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة، وأعربت عن أملها في إيصال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر