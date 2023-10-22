انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستهدف أسواق غزة ومخابزها ويخلف عشرات الشهداء والجرحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنه جرى توثيق استهداف الاحتلال لأكثر من 10 تجمعات لمواطنين في الأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات ودور العبادة والمناطق الحيوية لرفع عدد ضحايا العدوان.

وأكد إن مستشفيات قطاع غزة تستقبل كل ساعة نحو ٥٠ شخصا بين شهيد وجريح، أغلبهم نساء وأطفال، وهذا دليل على أن الاحتلال هدفه القتل ومفاقمة الوضع الإنساني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المنظومة الصحية في القطاع فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها.

كما ان المساعدات المحدودة التي دخلت إلى القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات، وفقا للوزارة.