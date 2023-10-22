انت الأن تتابع خبر التوترات تتصاعد والاحتلال يلغي وزارة الإعلام .. أبرز الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستل الأسبوع الفائت، وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام. وتحويل موازنة الوزارة البالغة 23.8 مليون شيكل لإعادة تأهيل المستوطنات حول غزة، وفقا لموقع "واينت".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل أتباريان، من منصبها، في اليوم السادس من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وتعد استقالة ديستال، وهي من حزب الليكود، الأولى في حكومة نتنياهو منذ بدء الحرب مع قطاع غزة.

وكان الكنيست صادق بوقت سابق على حكومة الطوارئ التي انضم إليها حزب معسكر الدولة بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزيرالسابق جدعون ساعر.

وفي مستجدات الأحداث، استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي لجنوبي لبنان.

وأُطلقت الصواريخ على موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبا.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي ان قرار بجديد بإخلاء 14 بلدة اضافية في الشمال بعد قرار سابق بإخلاء 29.

كما ان صاروخ موجه استهدف برج الاتصالات بموقع العباد الإسرائيلي المقابل لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

من ناحية ثانية قال مصدران عسكريان إن صواريخ كاتيوشا استهدفت الأحد قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سُمع داخل القاعدة.

واعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد السبت طائرتين مسيرتين وأسقطتهما أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة.