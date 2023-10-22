انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدمر المساجد والقسام يرد بحزم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال ارتفع إلى 31 وأضرار بالغة في 3 كنائس.

واضاف: "وثقنا استهداف الاحتلال أكثر من ١٥ تجمعا للمواطنين في الأسواق والمطاعم والمخابز".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن وصول المساعدات الصحية بكمية محدودة جدا ستكون له تبعات كارثية.

هذا واستشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت ثلاثة منازل في رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف قصف الاحتلال منزلا في دير البلح بقطاع غزة، ما نتج عنه شهداء وجرحى.

وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت ودور العبادة في غزة، قالت كتائب القسام إنها قصفت "حشود العدو" قرب مفكعيم برشقة صاروخية ثانية، بعد ان استهدفها قبل ساعات بالصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط الاراضي المحتلة، وتم سماع دوي 5 انفجارات في بيت شيمش غربي القدس.

كما أُطلقت دفعات صاروخية باتجاه مناطق واسعة شرقي عسقلان وأسدود والسهل الداخلي.

من جانبه، وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية الحرب في السابع من الشهر الحالي.

وعلى صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي انه قصف للمرة الثالثة الأحد مواقع في مزارع شبعا.

هذا واستهدف صاروخ موجه برج الاتصالات بموقع العباد الإسرائيلي المقابل لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال: إطلاق نار من اسلحة خفيفة باتجاه موقع عسكري في مسكاف عام في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بما اسماه بـ"خلية" كانت تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه بلدة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.