انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفقد صوابه ويأمر نيلي باغتيال المشاركين بطوفان الاقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من نسيان هزيمته المدوية بالعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حماس 7 اكتوبر، وأسفرت عن مقتل وأسر واصابة أكثر من 1400 إسرائيلي.

وفي هذا السياق، شكّل جهاز الشاباك الاسرائيلي وحدة خاصة جديدة، مهمتها العثور على كل مقاوم شارك بمعركة طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.

وقالت وسائل اعلام عبرية، إن جهاز الشاباك أنشأ وحدة اسمها "نيلي" وهو اختصار باللغة العبرية يُترجم إلى "خلود إسرائيل لن يكذب"، وهو اسم تبنته شبكة جواسيس يهود عملت لصالح المخابرات البريطانية في حربها ضد الإمبراطورية العثمانية في فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتختص هذه الوحدة في مطاردة واغتيال كل من شارك في التسلل الذي شهدته مستوطنات غلاف غزة قبل أسبوعين.