انت الأن تتابع خبر وسائل إعلام مصرية:دخول دفعة ثانية من قوافل مساعدات غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام مصرية:إن الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة دخلت عبر ‎معبر رفح.

وأضافت وسائل إعلام مصرية، إن شاحنات الأمم المتحدة نقلت المساعدات من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، عصر اليوم الأحد.



والسبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية.



وكان منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد دعا إلى “نظام تفتيش ميسر”، بما يسمح بزيادة وصول مزيد من المساعدات إلى السكان المحاصرين في غزة هذا الأسبوع، من دون إبطاء.