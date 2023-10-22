انت الأن تتابع خبر الصين تنشر 6 سفن حربية في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية أن الصين نشرت ست سفن حربية في الشرق الأوسط، مع تصاعد الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس".



وشاركت فرقة العمل 44 للمرافقة البحرية، من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، في عمليات روتينية في المنطقة، وقضت عدة أيام في سلطنة عمان الأسبوع الماضي، وأرسلت السفن الحربية الصينية إلى مكان غير محدد يوم السبت بعد مشاركتها في تدريب مع البحرية العُمانية.



وتضم فرقة العمل "زيبو" ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة "جينجتشو" وسفينة الإمداد "كيانداوهو"، وكلها ستتمركز في الشرق الأوسط بينما تستعد تل أبيب لغزو بري لغزة.



ومع ذلك، فقد سلمت مهمتها إلى فرقة العمل الخامسة والأربعين - من قيادة المسرح الشمالي لجيش التحرير الشعبي - في وقت سابق من هذا الشهر.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إن حل الدولتين لإقامة فلسطين المستقلة هو "السبيل الأساسي" للخروج من الحرب بين تل أبيب وحماس.



وبحسب محطة "سي سي" الحكومية الصينية، قال شي: "الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لتجنب الصراع من التوسع أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة".



ويأتي نشر الصين بعد أن أرسلت الولايات المتحدة ترسانة قوية إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ووضع البنتاغون ما يقرب من ألفي فرد من الجيش والقوات الجوية ومجموعة من الوحدات في حالة استعداد بينما تستعد إسرائيل لهجومها على "حماس".



وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، بما في ذلك "يو إس إس جيرالد فورد" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الطائرات التي يمكنها تنفيذ غارات جوية.