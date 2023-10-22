انت الان تتابع خبر وزير الدفاع الأمريكي:سنتدخل عسكريا ضد أي بلد يهاجم إسرائيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف أوستن لمحطة "إيه بي سي نيوز" "من يسعون الى توسيع النزاع.. نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك".



وتابع قائلا: "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد أبدا في التحرك".



وجاء تصريح وزير الدفاع بعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وأذرعها بالوكالة".



من جهته أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،‭ ‬بأن واشنطن ترى احتمالا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة.



وذكر بلينكن في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأحد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس.



وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.



وقال عبد اللهيان إن المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب.



وصرح أن أمريكا دخلت في حرب بالوكالة ضد شعب غزة، محذرا واشنطن وتل أبيب من أنهما "إذا لم توقفا فورا الجريمة ضد الإنسانية في غزة، فهناك احتمال في أي لحظة، أن يتم فقدان السيطرة على المنطقة ويتصاعد الدخان وسيصل إلى أعين دعاة الحرب"، وفق تعبيره.

