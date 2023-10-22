نتنياهو:سندمّر لبنان

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الرياض - روايدا بن عباس - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه إذا دخل حزب الله الحرب فسيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان.



وأضاف نتنياهو أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فإنه يحن إلى حرب لبنان الثانية وسوف يرتكب خطأ حياته، في إشارة منه إلى حرب تموز 2006.



وقال: "سنشله بقوة لا يستطيع حتى أن يتخيلها وستكون عواقب ذلك عليه وعلى دولة لبنان مدمرة".



وأضاف نتنياهو خلال زيارة أجراها بعد ظهر اليوم الأحد لفرقة الكوماندوز شمال إسرائيل، أن حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا.



وتلقى نتنياهو وفق وسائل إعلام إسرائيلية نظرة عامة من قائد تشكيل الكوماندوز، العقيد عومر كوهين، وقائد وحدة ماجلان، عن المعارك الطاحنة في الأيام الأولى للقتال، ولاحقا استمع رئيس الوزراء نتنياهو إلى انتشار التشكيل في كافة القطاعات والأنشطة العملياتية التي ينفذها مقاتلوه في القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي ومنطقة الضفة الغربية.