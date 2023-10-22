انت الأن تتابع خبر مصدر أمني مصري:شاحنات المساعدات الثانية ذهبت لإسرائيل للتفتيش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، وهي ثاني قافلة مساعدات تدخل إلى القطاع منذ 7 أكتوبر.



وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 17 شاحنة مساعدات عبرت من رفح نحو قطاع غزة.



في غضون ذلك، أكد مصدر أمني مصري أن شاحنات المساعدات إلى غزة، سلكت اليوم الأحد، طريقا يؤدي إلى معبر العوجة التجاري وسط سيناء أو معبر كرم أبو سالم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها قبل أن تتوجه إلى قطاع غرة، بناء على تفاهمات مشتركة بين مصر وإسرائيل.



وأكد المصدر الأمني في القاهرة أنه لم تدخل مساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، وأن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم لا يوجد بها وقود، بل تحمل أدوية، ألبان، ومياه.



بدوره، قال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية أنه لم يتم إدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة، والشاحنات التي تم تصويرها هي من مستودعات الأمم المتحدة على جانب الحدود من داخل غزة وجرى نقلها إلى مستشفيات القطاع.



والسبت أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة الأحد، وذلك في ظل نظام تفتيش ميسر، سيسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.



وأضاف: "نجري مناقشات صعبة ولكن عادلة مع الإسرائيليين بشأن نظام للتحقق".



وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.