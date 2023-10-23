انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام تطلق طائرتي زوّاري انتحاريتين على قاعدتين إسرائيليتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام إنها أطلقت طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفتا قوات الاحتلال في قاعدة حتسيرم وقاعدة بتسيلم.



واضافت الكتائب: أنها قصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.



وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن إحدى الطائرتين استهدفت السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية الصهيونية والمتواجد في قاعدة حتسريم.

وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية.

وقالت سرايا القدس:إنها قصفت حشودا عسكرية إسرائيلية في موقعي صوفا وحوليت واصابت عددا منهم.